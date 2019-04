Taylor Swift lançou na madrugada da passada sexta-feira “Me!”, o seu primeiro single após o álbum “Reputation”, lançado em 2017.

Em parceria com Brendon Urie, vocalista do grupo Panic! At The Disco, Swift apresentou o seu novo trabalho que já promete ser um sucesso.

À ABC, Taylor afirmou que “Me!” é sobre abraçar a sua individualidade e celebrá-la. A cantora garantiu ainda: " é uma música que vai ficar presa na cabeça das pessoas e fazê-las sentirem-se melhores consigo mesmas”.

Em pouco mais de 24 horas o novo single da cantora já conta com 77 milhões de visualizações: