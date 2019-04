Paulo Castro Rangel e José Manuel Fernandes manifestaram-se este sábado contra cortes nos fundos europeus para a agricultura e o desenvolvimento rural, criticando “a postura de resignação do Governo”, face à proposta que consideram “extremamente redutora”, da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro.

Falando durante a Festa do Alvarinho e do Fumeiro, em Melgaço, os dois eurodeputados social-democratas, Paulo Castro Rangel e José Manuel Fernandes, defenderam hoje que “Portugal tem de apoiar a agricultura e o mundo rural, considerando tratar-se de uma área de intervenção estratégica para o desenvolvimento sustentável de um país que se quer moderno e inclusivo”.

“É inaceitável compactuar com propostas de cortes ao nível da coesão e especialmente na agricultura e no desenvolvimento rural”, afirmou Paulo Castro Rangel, lamentando que “o Governo socialista de António Costa aceite a proposta da Comissão Europeia para 2021-2027, uma vez que prejudica os países e os setores mais pobres”.

José Manuel Fernandes especificou que “os cortes propostos pela Comissão Europeia são de 500 milhões de euros nas ajudas diretas aos agricultores e 1.200 milhões de euros nos fundos para o desenvolvimento rural”, situação que considerou como sendo “inaceitável”.

“Não percebemos a resignação de António Costa e até o apoio deste Governo socialista à posição da Comissão, alinhando com uma proposta subscrita pela comissária socialista para o desenvolvimento rural, Corina Cretu”, lamentou-se José Manuel Fernandes, que é o coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos no Parlamento Europeu.

José Manuel Fernandes enalteceu que “em boa hora os deputados do PSD no Parlamento Europeu opuseram-se com êxito aos cortes da Comissão, tendo proposto e aprovado um montante de 4.715 milhões de euros para as ajudas diretas aos agricultores e mais de 4.660 milhões de euros para o desenvolvimento rural”.

“O apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural, a defesa dos produtos locais são todos aspetos essenciais para o crescimento económico e para a coesão territorial, económica e social”, afirmou ainda José Manuel Fernandes, apontando a produção de vinho como “um excelente exemplo na boa utilização dos fundos europeus”.

Nesse sentido, o eurodeputado e candidato do PSD ao Parlamento Europeu sublinhou os números positivos do vinho verde cujas exportações aumentaram as exportações, gerando receitas de cerca de 64 milhões de euros, pois a produção de vinho verde tem crescido em qualidade e quantidade, há mais de 70 milhões de litros de vinho produzidos por ano e as exportações superam já metade do produto vendido.

“São dados que reforçam a necessidade de olharmos para a produção de vinho de uma forma integrada, pois a investigação e inovação, a produção e a internacionalização são elementos fundamentais e os fundos europeus para cada uma destas áreas, devem ser utilizados de forma articulada e complementar”, salientou ainda José Manuel Fernandes.