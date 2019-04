O futebolista Emmanuel Adebayor confessou numa entrevista ao 'Daily Mail' que esteve à beira do suicídio.

Aos 35 anos, o jogador relembrou o início de carreira complicado no Metz, de França, primeiro clube que representou.

"Tudo o que eu queria era ajudar a minha família, mas eles pressionavam-me muito. Não conseguia aguentar. Quando uma família é pobre, todos são pobres e há muita solidariedade. Mas quando alguém consegue alguma coisa é como se devesses algo a todos eles", disse o jogador do Istanbul Basaksehir, na Turquia.

"Quando estava no Metz ganhava 3.400 euros por mês e a minha família pediu-me uma casa que custava meio milhão! Por outro lado, o clube estava farto do meu comportamento. Uma noite sentei-me na minha cama e pensei: Que estou a fazer aqui? Ninguém está contente comigo, por que razão hei de continuar a viver?”, continuou.

Deprimido na altura, o ponta de lança pensou que o melhor seria colocar um ponto final à sua vida: "Havia uma farmácia por baixo do meu apartamento. Pedi muitos comprimidos, tantos que não queriam vender-me, mas disse que eram uma uma obra de beneficência no Togo. Preparei tudo, tinha tudo pronto. Então telefonei ao meu melhor amigo a meio da noite. Ele tranquilizou-me. Disse-me que tinha muitas razões para viver. 'Tens potencial para mudar África', disse-me. Aí comecei a mudar de ideias, pensei que Deus devia estar a guardar algo de bom para mim”.

Depois de deixar o clube francês, por onde passou entre 2001 e 2003, Adebayor representou vários dos principais clubes europeus, caso do Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham.

Ronaldo fora de série

Na mesma entrevista o jogador natural do Togo também falou sobre Cristiano Ronaldo, com quem treinou durante a sua passagem nos merengues (meia época), que considerou fora de série.

“No Real, Ronaldo treinava connosco como se estivesse a treinar com os filhos. Passes com as costas, a controlar a bola com o pescoço... Uma vez ficou com a bola durante cinco segundos com apenas um toque. Como é que é possível?», questionou o avançado de 35 anos, antes de recordar a excelente forma física do internacional português: «Eu e o Sergio Ramos éramos os mais fortes no ginásio. Depois chegava Ronaldo e mudava tudo: 'Achas que isso é difícil?', perguntava ele. Nós fazíamos cinco repetições e ele fazia 30”, disse.