A Igreja mexicana pediu ajuda ao Vaticano para poder continuar a ajudar os migrantes bloqueados no país a caminho dos Estados Unidos. O Papa Francisco atendeu ao pedido e doou 448 mil euros provenientes de donativos dos fiéis, que financiam as obras de caridade do Vaticano.

“Graças a estes projectos, à caridade e solidariedade cristãs, os bispos mexicanos esperam poder continuar a ajudar os irmãos e irmãs que imigram”, refere um comunicado do Vaticano.

“Todas estas pessoas ficaram bloqueadas por não poderem entrar nos Estados Unidos, sem casa nem meios. A Igreja Católica acolhe milhares delas nos abrigos das dioceses e das congregações religiosas, dando-lhes o necessário para viver, como um tecto ou roupa”, pode ler-se.

Na mesma nota, o Vaticano alerta: “a cobertura mediática desta emergência tem vindo a diminuir e em consequência reduziu-se também a ajuda aos migrantes por parte do governo e dos privados”.