A temporada está já na fase final e a maioria dos grandes campeonatos europeus começam já a ficar resolvidos. Na última semana, Juventus e Paris Saint-Germain acabaram já com a questão do campeão em Itália e França: a vecchia signora, de João Cancelo e Cristiano Ronaldo, festejou o oitavo título consecutivo com um triunfo caseiro sobre a Fiorentina (2-1), enquanto o PSG celebrou o bicampeonato ao bater o Mónaco de Leonardo Jardim (3-1) com uma exibição estrondosa de Mbappé, que fez um hat-trick.

Agora, há uma probabilidade gigantesca de ver o Barcelona selar também as contas na liga espanhola. Os blaugrana só precisam de vencer na receção ao aflito Levante, embora até possam festejar com um empate ou mesmo uma derrota, caso o Atlético de Madrid registe os mesmos desfechos em casa frente ao Valladolid.

A confirmar-se o segundo título consecutivo para os catalães (e para Nelson Semedo), é o final esperado depois de uma época onde os comandados de Ernesto Valverde dominaram em toda a linha – venceram também a Supertaça e estão ainda na final da Taça do Rei e nas meias-finais da Liga dos Campeões. Já Messi, rei dos marcadores (33 golos), irá celebrar a décima liga em 15 anos nos culé.