A família Kardashian/Jenner é conhecida pelas suas excentricidades e Kylie Jenner não quis fugir ao registo que caracteriza a sua família para parabenizar o seu companheiro, o rapper Travis Scott, que celebra 28 anos no próximo dia 30 de abril.

A socialite colocou duas fotografias num outdoor gigante no centro de Hollywood, em que surge com a filha Stormi, fruto da relação que tem com o rapper.

No cartaz pode ler-se: "Parabéns papá... Com amor, mamã e Stormi, beijinhos".

Oh, #KylieJenner BIG FLEXIN’ with the Birthday billboard for #TravisScott 👀👏🏽🔥Have y’all seen it yet?!



📸: itskyliesource (IG) pic.twitter.com/GBY0gxe9pV