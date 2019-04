Em 2007 Britney Spears enfrentou distúrbios psicológicos chegando a rapar o cabelo com apenas 25 anos. A autora do 'Oops! I Did It Again' era a cantora mais perseguida à época o que a levou a lidar mal com diversas situações. No entanto conseguiu dar a volta e regressar com um novo albúm e uma nova atitude.

Em 2008 a cantora gravou um documentário onde falou sobre os problemas com que lidou e onde afirma que passou por uma fase em que se perdeu, confessando não saber como sobreviveu. Doze anos depois, a cantora norte-americana voltou a ter problemas em manter a sua sanidade mental. A medicação que toma desde então deixou de ter efeito na cantora que recorreu à clínica psiquiátrica para contornar a situação. Fontes próximas de Britney Spears acrescentaram que a cantora lidou mal com a doença do seu pai, que foi diagnosticado com cancro.

Britney Spears esteve numa clínica psiquiátrica nos últimos 30 dias, e apesar de ter tido alta na passada sexta-feira os médicos continuam muito preocupados com o estado de saúde mental da cantora, que, dizem, ainda exige uma longa recuperação.

Britney Spears tem dois filhos, Sean, de 13 anos, e Jayden, de 12 fruto, da relação com Kevin Federline, de quem se divorciou em 2007. Durante estes 30 dias o pai assumiu a guarda total das crianças.

A cantora vai agora voltar a ter 50% da guarda dos seus filhos como havia sido acordado com o tribunal.

Relembre alguns dos heats de maior sucesso da cantora: