As autoridades salvaram, na semana passada, um burro que havia entrado no meio de uma autoestrada em Cook Coounty, Chicago, nos Estados Unidos.

O momento foi partilhado nas redes sociais em tom de brincadeira. “O Shrek continua desaparecido, mas encontrámos o burro”, lê-se no Twitter.

Nas imagens vemos a polícia a tentar tirar o animal do meio da estrada.

Dusty está bem e já foi entregue aos donos.

Shrek was nowhere to be found…but we did find Donkey yesterday in the middle of I-90, near Arlington Heights Road. Happily, the donkey, named Dusty, was returned to his owner shortly thereafter. pic.twitter.com/Z3wG64Tuss