“Obviamente que tivemos mais tempo para treinar. Recuperámos algumas coisas que se perdem quando estamos a jogar mais vezes. Tivemos mais tempo para olhar para uma equipa que andou durante muito tempo na luta pelo título. Uma equipa com uma orientação fantástica do Abel. Fez um trabalho fantástico. É uma equipa que joga em equipa e que tem várias dinâmicas”, começou elogiar o técnico do Benfica.

Confrontado com o empate do FC Porto em Vila do Conde, Bruno Lage garante que a postura da equipa se mantém.

“Nem falámos disso. Senti a mesma alegria e a mesma determinação em preparar o nosso jogo. O que é um facto é que o FC Porto é líder e nós temos de fazer o nosso trabalho. Têm um ponto de vantagem (…)" O que aconteceu ontem ao FC Porto aconteceu-nos a nós contra o Belenenses [SAD]. É futebol. Na altura tínhamos uma vantagem de dois pontos e deixámos fugir”, afirmou.

Quanto ao árbitro da partida, Tiago Martins, Bruno Lage mostrou-se indiferente.

"Vou-lhe ser honesto... Isso passa-me tudo ao lado. Às vezes vou para o jogo e nem sei quem é o árbitro e nem sei quais as implicações que o árbitro tem tido ao longo do tempo. O mais importante é as pessoas estarem tranquilas e fazerem o melhor. Soube disso há três minutos. A minha atenção é sempre para aquilo que é o meu trabalho", rematou.