Moisés Conceição tem por hábito partilhar publicamente o seu apoio ao pai, Sérgio Conceição. Desta vez, e depois do empate do FC Porto em Vila do Conde, diante do Rio Ave, Moisés defendeu os ‘dragões’, mostrando que acredita na conquista no campeonato.

"Até ao fim, eu acredito!", escreveu num comentário partilhado no Twitter, que gerou posteriormente diversas reações.

Se por um lado há quem defenda Sérgio Conceição, outros estão a criticar duramente o técnico.

“Orgulho em ter este Homem à frente do meu clube”, “Orgulho no nosso Mister”, elogiaram alguns adeptos.

No entanto, houve algumas palavras mais duras.

"O Pai Natal não existe meu amigo. O mister este ano deu de mão beijada 8 pontos e assim o fica fica é campeão. Não tem mãos para o Porto", escreveu um utilizador.