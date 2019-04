Christope Dugary criticou, em entrevista à Radio RMC, o desempenho de Kostas Mitroglou no Marselha.

O antigo internacional francês, que também vestiu a camisola do Marselha, diz não entender os motivos que levaram o clube a pagar 13,5 milhões de euros pelo avançado grego em 2017.

"Muita gente me diz que ele tinha marcou muitos golos pelo Benfica, que sou duro com ele mas no Marselha não vi nada do Mitroglou. É certo que ele teve uma lesão que o atrapalhou na adaptação, não fez a pré-época... Mas ele tem dois tijolos nos pés”, começou por dizer.

“O Marselha não pode gastar tanto dinheiro num jogador que não sabe jogar futebol. É de loucos", acrescentou.

Recorde-se que Mitroglou foi emprestado esta época ao Galatasaray.