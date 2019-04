A polícia do Sri Lanka anunciou este sábado que pelo menos 15 corpos, dos quais seis são crianças, foram encontrados no leste do país, na sequência de uma operação das forças armadas relacionada com os ataques a igrejas e hotéis levados a cabo no passado domingo de Páscoa, dia 21 de abril.

O balanço foi feito pelo porta-voz da polícia, Ruwan Gunasekara, depois de uma troca de tiros entre soldados cingaleses e alegados responsáveis pelos atentados quando os primeiros descobriram uma suposta fábrica de engenhos explosivos artesanais na cidade de Sammanthurai, a 300 quilómetros da capital, cercando-a.

Na sequência deste tiroteio pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, alguns destes corpos encontrados serão de militantes que se terão feito explodir em atentados suicidas.

Recorde-se que, no local, ouviram-se várias explosões.

As autoridades conseguiram encontrar no local 100 mil rolamentos de esfera, usados nos engenhos para produzirem estilhaços aquando da detonação, e 150 barras de explosivos gelatinosos - gelignite. Também foram encontradas bandeiras e uniformes do Estado Islâmico, bem como um veículo aéreo não tripulado com uma câmera.

As autoridades acreditam ainda que o local recém-descoberto foi usado para filmar o vídeo de lealdade ao líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Bagdadi.