O FC Porto empatou (2-2) esta sexta-feira frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. A vencer aos 84 minutos por 2-0, foram precisos apenas cinco minutos ao Rio Ave para fazer o empate.

Assim, o Benfica pode agora afastar-se na liderança se vencer o Sp. Braga no próximo domingo.

Os ‘dragões’ inauguraram o marcador aos 18 minutos partida, com Brahimi a marcar de cabeça. Quatro minutos depois, a vantagem aumentava com Marega a fazer o segundo do FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição entrou na segunda parte a vencer e o resultado manteve-se até aos 84 minutos, quando Nuno Santos fez o primeiro dos Aves. Depois disso, bastaram cinco minutos para o empate. Já em tempo de compensação, aos 90’+1, Ronan marcava na baliza de Casillas.

O FC Porto assume a liderança à condição do campeonato, com 76 pontos, apenas mais um que o Benfica, que joga já no próximo domingo em Braga.