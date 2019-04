Milhares de pessoas participaram hoje à tarde num comício do Vox, de extrema-direita, em Madrid, Espanha. Pouco antes de o evento de campanha começar, pelo menos três feministas do grupo Femen subiram ao palco de topless para desafiar a multidão.

"Não é patriotismo! É fascismo!", disseram as ativistas, o mesmo slogan que tinham escrito nos seus peitos. As ativistas foram rapidamente agarradas por simpatizantes do partido de extrema-direita e retiradas do local.

O Vox foi em 2013 por antigos dirigentes do Partido Popular e desde as eleições regionais na Andaluzia que entrou em força na política espanhola, alterando a aritmética eleitoral e parlamentar. As sondagens dão entre 25 a 30 deputados para a recente formação política.

O líder do PP, Pablo Casado, já abriu a porta a fazer uma coligação com o Ciudadanos e o Vox se o bloco de direita alcançar uma maioria no parlamento espanhol.