A informação foi partilhada no blogue “Com Regras”, da autoria de Alexandre Henriques, e dá conta de que num total de 248 alunos do 10º. Ano do Externato Ribadouro, no Porto, 128 tiveram 20 valores a Educação Física e outros 108 obtiveram classificação de 19 no final do segundo período.

Alexandre Henriques é professor de Educação Física e garante que “classificações de 18 são poucas e de 19 muito raras, conforme se pode constatar nas pautas por essas escolas fora”.

“O nível dos alunos e certamente dos professores do Externato Ribadouro, é de pura excelência. Sorte dos professores e alunos de ter aquilo que é seguramente o sonho de muitos dos seus colegas. A disciplina de educação física, para quem não sabe, tem temáticas com variações muito grandes, como a ginástica, o futebol, o atletismo, etc… Pela experiência que tenho, não é nada fácil encontrar alunos muito bons a tudo (...) Caramba!!! Grandes alunos ali temos, sim senhor”, lê-se no texto partilhado pelo docente.

“Julgo que os clubes e as seleções nacionais deviam solicitar à direção a presença dos seus olheiros, pois muito talento estará presente naquele ginásio… Mas se os clubes e seleções nacionais não estiverem para aí virados, a Inspeção Geral de Educação sempre pode fazer uma visita, ou mesmo o Ministro da Educação. Assim, poderão constatar in loco, as estratégias que estão a ser implementadas e que tanto sucesso têm trazido ao longo destes anos…Certamente que as restantes escolas gostarão de conhecer a receita para tanto sucesso e o Externado Ribadouro, como escola de excelência, partilhará com todo o gosto o seu bom exemplo”, acrescenta.

Alexandre Henriques partilhou no post fotografias de nove pautas que foram afixadas no final do segundo período de 2019. As pautas em questão dizem respeito às turmas de ciências e tecnologias e de ciências socioeconómicas. Ainda assim, o professor afirma que a mesma pessoa que contactou o blogue sobre esta informação, confirma que nas restantes turmas o panorama “é semelhante”.

Contactada pelo jornal Expresso, a diretora pedagógica do Externato Ribadouro não quis prestar esclarecimentos por telefone.

Recorde-se que a classificação a esta disciplina voltou a entrar na contagem da média final de curso e acesso ao ensino superior.