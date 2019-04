Aqui está a tão esperada 31.ª jornada da edição 2018/19 do campeonato nacional de futebol, com os dois candidatos à vitória final a rezar por um tropeção do outro em duas deslocações que se afiguram muito complicadas. Primeiro, já esta sexta-feira, entra em ação o FC Porto em Vila do Conde, frente ao vizinho – e agora já bem mais tranquilo – Rio Ave; depois, na tarde de domingo, outra partida que se pode revelar decisiva nas contas finais: o Braga-Benfica, com os guerreiros do Minho ainda numa luta feroz com o Sporting pelo terceiro lugar.

Em teoria, os dragões terão uma tarefa menos dificultada. Basta atentar ao histórico dos embates entre Rio Ave e FC Porto em Vila do Conde na liga: em 24 jogos, registam-se 15 triunfos dos azuis-e-brancos, oito empates e apenas uma vitória para os homens da casa, na já distante temporada 2003/04 – e num contexto muito específico, com o FC Porto de José Mourinho já campeão e a poupar jogadores para a segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, frente aos espanhóis do Corunha.

Daí para cá, os portistas venceram por nove ocasiões, cinco das quais nos últimos cinco anos. É legítimo afirmar que nas últimas semanas os comandados de Sérgio Conceição têm aparentado um menor fulgor – como ficou bem patente ainda na última ronda, na magra vitória caseira sobre o Santa Clara (1-0) –, mas a verdade é que no campeonato somam seis triunfos consecutivos, numa série iniciada logo após a derrota com o Benfica no Dragão (1-2).

As águias, por seu lado, reúnem igualmente favoritismo para a partida de domingo, embora o histórico não seja tão esmagador como o do FC Porto no Estádio dos Arcos. Em 62 encontros de campeonato disputados em Braga, o Benfica soma 34 vitórias, contra 11 do Braga e oito empates. O atual líder da prova leva três triunfos consecutivos no Estádio Municipal de Braga, tendo perdido ali pela última vez em 2014/15, no último ano de Jorge Jesus ao leme da nau benfiquista.

Depois de duas vitórias seguidas em casa, intervaladas pela dolorosa eliminação europeia em Frankfurt, a expectativa é enorme em relação à resposta que será dada pelos pupilos de Bruno Lage no que pode ser o mais duro teste até ao fim do campeonato – sobram receções a Portimonense e Santa Clara e, pelo meio, uma visita... a Vila do Conde. Já o FC Porto recebe o Aves, vai à Madeira defrontar o Nacional e termina a liga com o clássico no Dragão frente ao Sporting.

Corrida pelo título de lado, realce para a fuga à despromoção, numa luta titânica entre oito equipas que se encontram separadas por seis pontos. Neste campo, os jogos que irão opor o Chaves ao Nacional e o Marítimo ao Tondela podem contribuir decisivamente para clarificar um pouco mais estas contas – ou embrulhá-las ainda mais. Recorde-se que o Feirense é a única equipa já despromovida, dado que ficou consumado com a derrota caseira frente ao Braga (0-2), na ronda passada.