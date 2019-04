Sérgio Moro: 'Parecia que ia ser o fim da democracia no Brasil' | Vídeo

Moro elogia Jair Bolsonaro, diz que as autoridades têm independência para investigar o filho do Presidente e garante que os problemas que existem na cooperação entre Portugal e o Brasil devem ser resolvidos com o diálogo. Quanto à transferência de processos da Lava Jato e do de Duarte Lima para Lisboa lembra que tem de ser o MP a ver qual das justiças está em melhores condições e que apenas lhe cabe depois dar um ‘amparo’ a executar a decisão.