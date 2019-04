O Sporting garantiu esta tarde a presença na final da Liga dos Campeões de futsal após vencer o Inter Movistar de Ricardinho.

Um hat-trick de Dieguinho, um golo de Déo e outro de Cardinal deram à equipa leonina a presença na final de domingo, agendada para as 15 horas.

Na final, os leões vão medir forças com o vencedor do encontro entre o Barcelona ou os cazaques do Kairat, que se defrontem na segunda meia-final, ainda hoje, a partir das 16h30.

O Sporting garantiu a presença na final da Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo.