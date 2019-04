O Palmeiras, orientado por Luiz Felipe Scolari, goleou na última madrugada os peruanos do FCB Melgar, por 4-0, e garantiu a passagem aos oitavos-de-final da Taça Libertadores, com uma jornada por disputar na fase de grupos. Ainda assim, houve adeptos a insultar os jogadores, no que é a continuação de um clima de hostilidade entre um grupo de adeptos e a equipa que já se vem a arrastar há alguns meses.

Questionado sobre o tema, o antigo selecionador de Portugal não se conteve nas declarações. "Umas quatro ou cinco pessoas que não têm noção do que dizem aos jogadores gritando algumas bobagens. Se eles querem encontrar um culpado, gritem comigo, me xinguem a mim. Porquê xingar os jogadores, que venceram, se qualificaram e ainda foram xingados? Se não estão contentes, peçam à direção do Palmeiras a minha saída. Eu vou embora amanhã e acabou o assunto. Um bando de palhaços!", disparou o técnico de 70 anos, que ainda há menos de cinco meses levou o Verdão ao título brasileiro.

No que respeita ao jogo propriamente dito, o Palmeiras adiantou-se no Peru logo aos dez minutos, por Gustavo Gómez. Outro Gustavo, Scarpa, apontaria dois golos (22' e 67'), além de assistir Moisés para o 0-4 final, aos 81'. O Palmeiras segue no primeiro lugar do grupo F, com 12 pontos, dois acima dos argentinos do San Lorenzo, que até perderam na Colômbia por 1-0, frente ao Junior Barranquilla, mas que garantiram igualmente a qualificação. Na última jornada, Palmeiras e San Lorenzo defrontam-se no Brasil para disputar a liderança do grupo.