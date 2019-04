A Brisa Concessão Rodoviária, em comunicado, explicou que, no âmbito dos trabalhos de substituição, reforço e reparação de semi-pórticos estão previstos constrangimentos na circulação rodoviária na A5 – Auto-estrada da Costa do Estoril.

Assim, entre as 21h00 de dia 29 de abril e as 06h00 do dia 30 de abril vai ocorrer o corte de via da direita, corte de via central e corte de via de lentos, entre o km 6 e o km 0, no sentido Cascais/Lisboa. Nos mesmos dias também se prevê o corte da via esquerda, entre o km 0 e o km 4, mas desta vez no sentido Lisboa/Cascais.

Já entre as 21h00 de dia 30 de abril e as 6h00 do dia 1 de maio também se vai proceder ao corte de via direita, corte de via central e corte de via de lentos, entre o km 2 e o km 6 nos dois sentidos.