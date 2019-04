A Câmara Municipal de Lisboa quer cobrar uma taxa adicional de um euro aos taxistas que apanhem passageiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, avança o Jornal Económico.

A medida está a ser discutida no âmbito do novo regulamento de acesso de viaturas de transporte de passageiros ao aeroporto da capital, por iniciativa do vereador Miguel Gaspar.

Como seria de esperar a discussão está a gerar polémica entre as entidades consideradas interessadas, em especial junto dos próprios taxistas.



Fonte da autarquia confirmou, ao mesmo jornal, que o novo regulamento está em discussão, mas afirmou ser ainda prematuro" falar de uma taxa de 1 euro.

Questionado sobre o assunto, Florêncio de Almeida, da Antral, sublinhou que discordava da medida. "A Câmara quer receber 1 euro, pago pelo utente, por cada serviço de táxi que saia do aeroporto e eu discordo disso. Ou seja, o táxi é que tem de cobrar, mas [esse valor] vai ser cobrado a cada passageiro", disse o responsável, acrescentando que a autarquia justifica a criação da taxa extra com a sustentabilidade da gestão das praças de táxi em Lisboa.