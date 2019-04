ALMATY - Por todos os espaços largos deste edifício com muito de soviético onde se instala o Hotel Rixos, na Seyfulin Ulitsa, as cores misturam-se como borboletas esvoaçassem por entre as árvores do hall, do bar redondo, da entrada elegante e dos cadeirões fofos da sala de fumo. Verde do Sporting, azul-claro do Inter, vermelho do Kairat, grená escuro do Barcelona. Jogadores, responsáveis, treinadores, convivem aqui e ali num ambiente de venham-de-lá esses- ossos, gargalhadas à mistura com palmadas nas costas, pilhérias e chistes, até que, com o decorrer das horas, os movimentos se militarizem na encadenação dos almoços, das palestras, das recolhas e da saída para os treinos.

Há neste ambiente de alguma cumplicidade muito de saudável. Mas, daqui a pouco, daqui a muito pouco, na Almaty Arena, pelas 18h45 de cá, cinco horas a mais do que em Lisboa, o assunto tomará ares de sério e não haverá mais tempo para amenas cavaqueiras. Sporting e Inter Movistar darão o pontapé de saída da 18ª edição da Liga de Campeões de Futsal da UEFA, a primeira com designação oficial de Futsal Champions League desde que foi renovada e se prepara para se transformar num produto comercial e de marketing de muito maior poder.

Presente pela terceira vez consecutiva nesta “final four” da maior prova europeia de clubes, os leões parecem optimistas como nunca. Isto se nos basearmos no ambiente que se vive por entre o grupo e que perpassa por alguns com quem falámos. Dirão os espíritos mais pessimistas que esta meia-final de hoje, contra o Inter Fútbol Sala, apelidado de Movistar por evidentes questões de patrocínio, não dá razões para sorrir. Será?

Alterações. Nas duas últimas finais da competição foi precisamente La Maquina Verde, como lhe chama a imprensa espanhola, a destruir o sonho leonino. Há dois anos, exactamente aqui, em Almaty, a derrota foi duríssima (0-7); na época passada, em Saragoça, as coisas compuseram-se melhor (2-5), e agora o que temos como indiscutível é que a compita final não se repetirá porque Sporting ou Inter irão defrontar no jogo derradeiro o título frente a um dos outros dois presentes, Barcelona ou Kairat.

Já agora, assim em nota de rodapé, acrescente-se que ainda bem que o leão não é bicho supersticioso. Porquê? Porque foi também nesta Almaty, antigo aquartelamento importante dos lendários cossacos das estepes, que o Sporting perdeu a sua terceira final da Taça dos Campeões Europeus de Futsal, frente aos italianos do Montesilvano, em 2011 (2-5).

Parece-nos evidente que a conquista desta taça, que em Portugal só o Benfica tem, não pode deixar de começar a tornar-se uma obsessão para os responsáveis e treinadores sportinguistas. Vêm-na perseguindo tenazmente e são hoje, atrás do inevitável Inter, os segundos do ranking europeu. Comentam os jornalistas espanhóis que o clube de Torrejón de Ardoz, ali nos arredores de Madrid, passa por uma fase de indefinição que se espelha no terceiro lugar que ocupa da Liga Espanhola, a nada menos de dez pontos do líder, o Barcelona. E que Ricardinho tem sido pouco fulgurante e ainda menos eficaz na fase decisiva que o Inter acabou de atravessar. Bom, sobre rumores desse jaez, estará o treinador Nuno Dias mais do que avisado, afinal este Sporting europeu é uma espécie de obra de autor, e o autor é ele.

O nosso bom amigo Kaká, brasileiro que se instalou na Rússia há muitos anos, neste momento treinador do Kairat, não tem grandes dúvidas em considerar o Barcelona como favorito essencial. Mas, convenhamos, eliminar o Inter serviria para o leão devorar de vez o fantasma da Máquina Verde. Tal vitória, a acontecer daqui a umas horas, dará definitivamente aos jogadores do Sporting aquela injecção suplementar da vitamina-T (de triunfo) que pode desbloquear aquela última barreira psicológica que separa o quase-campeão do campeão-completo. O resto, à noite logo se vê, como diria o grande Mário Zambujal.