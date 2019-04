O homem de nacionalidade alemã, com cerca de 50 anos de idade, que foi resgatado do mar na praia da Bordeira, em Aljezur, acabou por morrer poucas horas depois de ter dado entrada no hospital de Lagos, avançou à Lusa fonte da Marinha.

Segundo o capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte, o homem foi resgatado do mar depois de ter sido dado o alerta pelas 13h30 pela família, depois de o terem deixado de ver.

A Autoridade Marítima Nacional (ANM), em comunicado, referiu que o homem esteve cerca de 20 minutos no mar sem ser localizado, tendo acabado por ser avistado dentro de água e sido "recuperado para terra pelos nadadores-salvadores da viatura Amarok".

De acordo com a ANM, foram realizadas todas as "manobras de reanimação no local", mas a vítima acabou por ser transportada “para uma unidade hospitalar em estado grave".