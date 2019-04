O ‘boa noite’, o ‘obrigado’, o ‘estou contente’ e o ‘Cristiano Ronaldo’ que o frontman Marcus Mumford arriscou em português foram mais do que suficientes para que os fãs portugueses se sentissem em casa num concerto numa das maiores salas do país.

Houve tempo para tudo, clássicos de álbuns anteriores, com o som icónicos do banjo e do contrabaixo, mas também houve espaço para guitarradas, mais comuns em Delta, o último trabalho dos Mumford and Sons.

O palco circular no centro do espaço, inovação trazida pela banda para esta tour para aproximar os fãs e dar-lhes uma experiência musical mais intima, mesmo em espaços grandes, foi também uma aposta ganha. Valeu a dança bem coreografa dos músicos em 360º.