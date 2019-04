Esta quinta-feira, dia 25 de abril, as autoridades do Sri Lanka baixaram para 253 o número de vítimas mortais na sequência dos atentados terroristas de domingo passado em igrejas e hotéis do país.

As autópsias foram ontem dadas como terminadas pelas equipas médicas, que perceberam que as vítimas mortais foram contabilizadas mais do que uma vez, dado que algumas se encontravam desmembradas, pode ler-se no comunicado emitido pelo Ministério da Saúde do Sri Lanka.

Anteriormente, de acordo com dados divulgados pelas autoridades do país, o número de mortos estava nos 359.

Os ataques foram perpetrados por, pelo menos, nove suicidas armados com explosivos, tendo o Estado Islâmico reivindicado os ataques.