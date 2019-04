Na quinta-feira à noite, dois militares do posto da GNR de Paio Pires, no concelho do Seixal, foram apanhados com taxa crime de álcool enquanto se encontravam de serviço. A informação foi confirmada esta sexta-feira pela GNR, em declarações ao Correio da Manhã.

"Ontem, dia 25 de abril, no âmbito de uma ação interna de despistagem ao consumo de álcool, foram efetuados dois testes a militares que desempenham funções no Posto Territorial de Paio Pires, os quais obtiveram resultado positivo. Decorrente desta situação serão instaurados os competentes processos internos e de cariz criminal", escreve em comunicado a GNR.