Na manhã desta sexta-feira, duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão numa pedreira situada numa zona industrial em Marco de Canaveses.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, em declarações ao Notícias ao Minuto, a gravidade dos ferimentos das vítimas é ainda desconhecida.

Para o local foram mobilizados 17 operacionais, apoiados por sete viaturas, bem como dois helicópteros do INEM para transportar os feridos para o hospital.

Segundo a Proteção Civil, o alerta às autoridades foi dado pelas 09h04.

Notícia atualizada às 10h58