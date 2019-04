Dez pessoas continuam desaparecidas, na sequência de um naufrágio do barco Amfitriti, ocorrido na quinta-feira em São Tomé e Príncipe. As buscas foram retomadas esta manhã.

"As buscas reiniciaram-se logo muito cedo, nas primeiras horas de hoje, mas, no entanto, o navio da marinha portuguesa NRP Zaire permaneceu no local desde ontem", disse à agência Lusa Teobaldo Cabral, assessor de comunicação do gabinete do presidente do governo regional do Príncipe.

Entre os desaparecidos estarão duas portuguesas e um francês, segundo o Governo Regional do Príncipe, no entanto a informação não foi ainda confirmada pelas autoridades portuguesas, que dizem apenas estar a acompanhar a situação.

Sublinhe-se que o naufrágio resultou ontem na morte de sete pessoas - três adultos e quatro crianças.

O funeral das sete vítimas mortais realizou-se esta manhã no cemitério da cidade de Santo António, na Região Autónoma do Príncipe.