O mundo que temos... e o que queremos

É quase impossível ligar a televisão ou desfolhar um jornal sem nos deixarmos de aperceber de um sem número de acontecimentos negativos que nos vão rodeando. Dir-me-ão que sempre foi assim e que assim sempre há de ser.

O ser humano é propenso a este tipo de atitudes, seja por estar sujeito a uma série de oportunidades que lhe toldam a ética e a responsabilidade ou apenas e só por ter limitações e desequilíbrios, que nos colocam em alturas de défice em posição de fazer o que de mais negativo podemos imaginar. Se hoje em dia parece que estamos pior é apenas e só devido à globalização da sociedade que nos coloca à frente, através da comunicação, tudo o que se passa no mundo – e, como tal, o que de pior se passa por aí porque são essas sobretudo as notícias que vendem.

Essa é, por isso, razão mais do que suficiente para nos debruçarmos verdadeiramente sobre o que queremos nós do mundo ao invés do que temos neste momento. E esta reflexão irá sempre dar ao conteúdo primeiro da nossa formação: a educação. É assim fundamental, já que não podemos mudar a nossa geração, que ajudemos a melhorar as próximas, para que elas possam usufruir de um sítio melhor para viver. Desde logo dando um sentido mais prático, objetivo e adequado ao que aprendemos na escola nos dias de hoje. Esse é o pilar impactante do nosso crescimento e é esse que nos vem depois a definir como pessoas.

Devemos então estar atentos aos sinais que vêm de fora, com diversos países nórdicos a adotarem já para os próximos anos no seu plano curricular disciplinas que visam o auto conhecimento, mas também a sustentabilidade, o bem estar ou o cuidado com o ambiente. O mindfulness é outro dos temas em foco. Trabalhar o nosso lado mais espiritual, a redução do stress e a procura da qualidade de vida. Noutra vertente também indispensável é necessário procurarmos dotar os nossos jovens das ferramentas que precisam no dia a dia, tornando o ensino mais pragmático e assertivo.

Por exemplo, ter uma cadeira que ensinasse os mais novos acerca das pequenas coisas do dia a dia que lhes serão necessárias no futuro. Não será descabido começar a mostrar a um aluno do secundário a diferença entre um recibo para uma fatura (duvido que muitos saibam), como se preenche uma declaração de IRS ou dar-lhes noções sobre o nosso sistema financeiro. Fazer dos mais novos pessoas mais ligadas à responsabilidade social e ao relacionamento com os que os rodeiam, mas também ajudá-los nessa difícil tarefa que é viver com toda a burocracia inerente. Mostrar o caminho da reflexão e da sustentabilidade, que os fará encontrar respostas dentro deles e torná-los mais humanos e conscientes do que nos deve mover. Caminhar para um futuro melhor tem que passar por educar para um desenvolvimento assente nestes pressupostos. É por aqui que tudo começa e é nisto que nos devemos focar. Dar aos mais novos a oportunidade de serem melhores que nós, não só no trabalho como na vida. A viverem melhor, a serem mais felizes e humanistas.