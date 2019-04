O jogador de futebol Papy Faty morreu ontem, dia 25 de abril, em campo, com apenas 28 anos de idade, depois de ter sofrido um enfarte.

No entanto, antes do esforço realizado no último jogo, ao serviço do Malanti Chiefs, da Suazilândia, Faty já tinha sido avisado pelo seu médico, exatamente no dia anterior, que se encontrava com problemas de saúde.

Faty Paty representou alguns clubes europeus como o Trabzonspor da Turquia e o MVV Maastricht da Holanda.

We are deeply saddened to learn about the passing of former Bidvest Wits player Papy Faty!



Everyone at Bidvest Wits will forever remember his immense contribution to the club.



Our deepest condolences to the family, friends and fans of Papy! #RIPPapy #BidvestWits 🔵⚪️ pic.twitter.com/QTZjIO8RrG