Foi muito bom sentir-me envolvida por tanto calor humano e tantas mensagens de parabéns! É aconchegante saber que estão aí... Agradeço a todos e a cada um o abraço caloroso.🤗 #sweet_sentations

A post shared by Bárbara Guimarães (@barbaraguimaraesbg) on Apr 25, 2019 at 3:52am PDT