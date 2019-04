A equipa gondomarense, ao volante de Mitsubishi Lancer Evo IX, da Peres Competições, quer manter comando da competição, depois da sua recente vitória em Vieira do Minho.

Natural de Gondomar e embaixador do Desporto do município gondomarense, Filipe Madureira terá este fim de semana a oportunidade de disputar o rali da sua terra natal

“É naturalmente o rali mais especial do ano para mim, não só por ser na minha terra, mas também porque foi nesta prova que conheci a minha esposa, Cristina Silva, em 2007”, referiu Filipe Madureira.

“Como ela também vai participar no rali, vamos voltar a partilhar esta experiência num fim de semana onde normalmente recebemos muito carinho das gentes de Gondomar e não só”, acrescentou o mesmo piloto.

“Tenho muitos amigos e clientes da minha empresa que me vêm apoiar no rali e a Cristina também costuma ter colegas e até pacientes do Hospital-Escola Universidade Fernando Pessoa que vêm falar com ela durante a prova”, revelou ainda Filipe Madureira.

“Nesta fase ainda nos estamos a habituar aos limites do Mitsubishi no asfalto e sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer, porque passámos de um carro de 85 cavalos para um carro de 300 cavalos, por isso é normal que ainda não tenha confiança para atacar durante todo o rali, mas ainda assim, o nosso objetivo é dar o máximo espetáculo para o público e manter o comando do campeonato no final da prova”, diz o piloto de Gondomar.

“Quero também agradecer a todos os nossos patrocinadores e dar as boas-vindas a mais um parceiro que confia no nosso projeto, o Norte Shopping, vamos tentar representar da melhor forma todas as empresas e marcas que apostaram em nós”, disse Filipe Madureira, navegado por Emanuel Gonçalves.

A 14.ª edição do Rali de Gondomar começa já esta sexta-feira à noite, com uma Super Especial citadina e no sábado disputam-se as sete classificativas de asfalto da prova, com duas passagens pelo troço da Serra da Boneca (10,70 kms), duas passagens por Aguiar de Sousa (9,25 kms) e três passagens por Covelo (5,25 kms), perfazendo um total de 55,65 quilómetros cronometrados.