Esta sexta-feira o mau tempo vai continuar e, por isso, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo dez distritos do país. Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 16h00 de hoje.

O IPMA explica ainda que durante o dia de hoje, nas regiões do Norte e Centro, o céu vai estar geralmente muito nublado, tornando-se pouco nublado ou limpo a partir do final da tarde.

Relativamente às temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius na Guarda e os 11 em Lisboa e Aveiro, e as máximas entre os 11 na Guarda e os 21 em Faro.