Um homem foi encontrado já morto, em Ponte da Barca, no distrito de Viana do castelo, durante a tarde desta quinta-feira, estando ainda a decorrer investigações policiais.

Os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca deslocaram-se de imediato ao local, tendo resgatado o cadáver do Rio Lima, na freguesia de Entre-Ambos-Os-Rios, já no limite do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A GNR de Ponte da Barca encontra-se na zona a tomar conta da ocorrência e a diligenciar na identificação da vítima, admitindo-se que seja um homem cujo desaparecimento tinha sido comunicado à Guarda Nacional Republicana.

Inspetores do Piquete da Polícia Judiciária de Braga foram chamadas ao local, antes do levantamento do cadáver, que será sexta-feira autopsiado no Gabinete Médico-Legal de Viana do Castelo.