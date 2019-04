O Benfica conquistou esta quinta-feira o oitavo título de voleibol do seu historial, ao vencer o quarto jogo da final com o Sporting em pleno Pavilhão João Rocha. As águias recuperaram assim o título que tinham visto fugir para os leões na última temporada, a primeira dos verde-e-brancos na modalidade em mais de 20 anos.

Os encarnados entraram em vantagem nesta partida, com duas vitórias contra uma. O Sporting até venceu o primeiro set (25-19), mas o Benfica acabaria por conquistar os três sets seguintes (23-25, 16-25 e 19-25), garantindo assim o quinto campeonato nos últimos sete anos.

As águias ocupam agora o quarto lugar na lista de clubes com mais triunfos na competição, a par do Leixões e ainda bastante longe do recordista, o Espinho, que tem 18. Em segundo surge o Instituto Superior Técnico, com 13, seguido do FC Porto, com nove. Já o Sporting soma seis troféus.