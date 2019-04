Dia da Liberdade... e de festa em Aveiro. Quatro anos depois da queda da II Liga diretamente para as divisões distritais, por problemas financeiros, o Beira-Mar festejou esta quinta-feira o regresso aos escalões nacionais do futebol português. O histórico emblema aveirense, vencedor da Taça de Portugal em 98/99, venceu por 2-1 no terreno do Carregosense e celebrou assim a subida - e o título de campeão - na I divisão distrital da AF Aveiro, quando ainda faltam cinco jornadas para o fim da prova.

O Beira-Mar conta com 27 presenças no principal escalão, onde esteve pela última vez em 2012/13 - acabou despromovido após terminar no 16.º posto. Passou as duas temporadas seguintes no segundo escalão (12.º e 10.º), até se afundar em dívidas, que ditaram a despromoção administrativa ao Campeonato de Portugal - onde o clube acabaria por não se inscrever, sendo então obrigado a disputar a segunda divisão distrital de Aveiro.

Os aveirenses acabaram por subir à I divisão distrital logo na primeira tentativa, mas falhou o objetivo do regresso aos campeonatos nacionais nas duas temporadas que se seguiram. Conseguiu-o agora, com dois golos de Aparício, num plantel integrado por três atletas que chegaram a representar a equipa na I Liga: o lateral (e capitão) Pedro Moreira, que é já o jogador com mais partidas na história do clube, e os médios Artur e Rui Sampaio.

Pode ver aqui a partida completa, transmitida em direto na página de Facebook do clube aveirense, bem como a festa da subida.