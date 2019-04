Um naufrágio em São Tomé e Príncipe resultou ontem na morte de sete pessoas - três adultos e quatro crianças - e no desaparecimento de 10. Entre os desaparecidos estão duas portuguesas e um francês.

O i procurou mais informações junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que disse estar a acompanhar a situação através da Embaixada de Portugal em Sao Tomé. Pedro Coelho Dias, porta-voz da Marinha portuguesa - que tem um navio a auxiliar as buscas - disse ao i não confirmar que entre os desaparecidos estejam duas portuguesas.

Até agora, as autoridades são-tomenses resgataram 55 pessoas com vida. O navio Anfitriti ligava as ilhas de São Tomé e do Príncipe, uma viagem com uma duração de seis a oito horas.

O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã de hoje, quando o navio se aproximava já da ilha do Príncipe.

Segundo a "Lusa", o "Anfitriti" partiu do porto de São Tomé com destino à cidade de Santo António, afundando-se já perto da ilha do Príncipe. As autoridades suspeitam que na base do naufrágio tenha estado o excesso de carga.