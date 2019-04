Uma cidade a leste da capital do Sri Lanka, Colombo, foi palco de uma explosão. A polícia já garantiu não haver quaisquer vítimas. A explosão aconteceu num descampado atrás do tribunal em Pugoda, a 40 Km de Colombo.

"Houve uma explosão atrás do tribunal, estamos a investigar", disse um porta-voz das autoridades aos jornalistas, referindo não se ter tratado de uma explosão controlada.

Esta explosão acontece uma semana depois dos mortíferos atentados terroristas no domingo de Páscoa no país, com quatro hotéis e quatro igrejas a terem sido os alvos de uma célula local do Estado Islâmico. Mais de duas centenas de pessoas perderam a vida, com outras 500 a ficarem feridas.

As autoridades impuseram o Estado de emergência para a polícia e forças armadas poderem avançar com a detenção dos responsáveis pelos atentados. Também se soube que as autoridades tinham sido alertadas tanto pelos serviços secretos indianos como pela Associação Muçulmana do Sri Lanka para a ameaça jihadista no país, mas nada foi feito para evitar os atentados.

Na segunda-feira, uma carrinha com três engenhos explosivos explodiu nas proximidades de uma das igrejas atingidas enquanto uma unidade de minas e armadilhas os tentava desarmar.