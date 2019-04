Há um português na lista das 100 maiores promessas do basquetebol mundial, elaborada pela revista "Sports Illustrated": Neemias Queta. O poste de 19 anos, formado no Barreirense e com uma passagem de dois anos pelo Benfica, deu nas vistas esta temporada nos Utah State Aggies, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, e surge no 27.º lugar da lista.

"A presença defensiva de Neemias Queta desempenhou um papel crucial na temporada dos Aggies. É um projeto em bruto, mas com impressionantes centelhas de talento. É instintivamente um protetor do aro e ressaltador, pode finalizar à beira do cesto, é um passador subestimado e, em geral, traz um conjunto intrigante de mais valias para desenvolver. Por causa do calendário dos Aggies, não foi muito observado, mas se brilhar no pré-'draft' tem o talento para ser escolhido mais cedo do que o esperado", pode ler-se no artigo.

Filho de pais guineenses e já nascido no Barreiro, Neemias Queta, internacional sub-20 português, venceu a fase regular da Conferência Oeste e atingiu a fase final do basquetebol universitário norte-americano. No início da semana, o atleta de 2,11 metros anunciou nas redes sociais que se havia declarado elegível para o 'draft' da NBA, que se realizará a 20 de junho.

"Após discutir com a minha família e staff técnico, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declaro-me elegível para o 'draft' de 2019. Tenciono contratar um agente com intenção de me manter no 'draft', mas mantendo a possibilidade de voltar à escola", escreveu o jovem. Caso seja escolhido por alguma equipa, Neemias Queta torna-se o primeiro português a atuar no principal campeonato de basquetebol do mundo; se assim não acontecer, o atleta luso pode regressar ao basquetebol universitário.