Nos próximos 20 anos, o mercado de trabalho irá mudar por completo. Segundo o relatório ‘Employment Outlook 2019’, da OCDE, 46% dos empregos que existem atualmente irão sofrer grandes alterações, graças aos avanços tecnológicos e à automatização dos sistemas. Destes, 14% enfrentam ameaça de extinção.

A OCDE reconhece que as previsões apresentadas no relatório divulgado esta quinta-feira são “significativamente mais otimistas do que as que têm vindo a ser avançadas por outros investigadores” – alguns estudos falam na extinção de 50% dos empregos atuais.

No entanto, a organização internacional diz que “não há garantias efetivas de que trabalharemos melhor amanhã do que hoje”. “O futuro do trabalho dependerá, fundamentalmente, das políticas e decisões que venham a ser adotadas pelos vários países e Governos”, acrescenta.

