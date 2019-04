Segundo o relatório ‘Employment Outlook 2019’, da OCDE, Portugal foi o país onde a licenciatura mais se desvalorizou na última década. A organização internacional comparou a evolução do prémio salarial dos trabalhadores que completaram o ensino superior com os que têm o ensino secundário.

"Apesar de os trabalhadores com educação superior reterem uma vantagem nos ganhos por toda a OCDE, ao longo da última década o prémio salarial da educação caiu em diversos países", refere o documento, divulgado esta quinta-feira.

Dos 32 países analisados, 21 registaram, entre 2006 e 2016, uma redução do prémio salarial. Destes apenas seis tiverma uma queda superior a 10 pontos percentuais – Portugal registou uma descida de 22,8. Isto "deveu-se, em parte, ao facto de um número crescente de trabalhadores com educação superior encontrarem-se em profissões que não pagam salários elevados" e “o fraco desempenho dos salários nas profissões muito qualificadas, que ainda empregam uma grande parcela do grupo dos trabalhadores com elevados níveis educacionais".