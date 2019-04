O antigo vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, anunciou a sua candidatura à Casa Branca nas presidenciais de 2020. Será a terceira vez que se candidatará ao cargo público mais elevado nos Estados Unidos.

Biden, de 76 anos, explicou as razões para avançar com a candidatura num vídeo com pouco mais de três minutos divulgado nas redes sociais. Posicionando-se de imediato, o antigo vice-presidente criticou de imediato a postura do presidente norte-americano, Donald Trump, durante os confrontos entre supremacistas brancos e antifascistas em Charlottesville, em 2017. “Nesse momento, soube que a ameaça a esta nação era diferente de todas as outras que já vi na minha vida”, disse Biden. “Os valores centrais desta nação, a nossa posição no mundo, a nossa própria democracia, tudo que fez da América a América está em risco. É por isso que anunciou hoje [ontem] a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos”, continuou. Para Biden, a principal ameaça aos EUA é Trump e está disposto a concorrer para o afastar de um segundo mandato.

Há muito que Biden andava a ser pressionado pela ala democrata próxima de Obama a candidatar-se. A sua campanha parece estar bem oleada e preparada para os embates políticos que aí vêm, com o primeiro evento da campanha a ter lugar já esta segunda-feira em Pittsburgh. E hoje será entrevistado no canal televisivo norte-americano ABC. Será a primeira entrevista como candidato à Casa Branca.

Todavia, antes que possa apontar as baterias à Casa Branca, Biden terá primeiro de conquistar a nomeação democrata. Com Biden são 20 os candidatos à nomeação democrata, com os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren a destacarem-se.

Os principais trunfos de Biden nesta campanha serão a sua experiência política - Biden acompanhou a grande maioria dos processos de decisão nos mais variados temas da presidência de Obama - e a sua colagem ao antigo chefe de Estado, o primeiro negro a chegar à presidência e visto por uma maioria do eleitorado como um excelente presidente - 63% dos inquiridos olham com bons olhos para o legado de Obama, segundo uma sondagem da Gallup.

Biden foi eleito pela primeira vez para o Senado em 1972 pelo Delaware, conseguindo ser reeleito mais seis vezes. Em 1988, Biden candidatou-se pela primeira vez à presidência dos EUA e voltou a fazê-lo em 2008, mas foi derrotado em ambas. Obama acabou por o convidar, em 2008, para ser o seu número dois e Biden, depois de pensar duas vezes, acabou por aceitar.