Entre a delegação portuguesa só há mais uma presença nesse ranking, que cabe à bloquista Marisa Matias, na 93.ª posição, trabalho de ciência estatística elaborado pela Votewatch.

A Votewatch teve em conta diversos aspetos da atividade cada eleito, nomeadamente a participação direta na elaboração de relatórios, funções de liderança parlamentar e em comités, e a força da rede pessoal de cada um (dentro do partido e do grupo europeu em que se encontra inserido ou no acesso a governos).

Isso explica que o eurodeputado italiano Antonio Tajani (Força Itália) seja o primeiro do ranking, pois é presidente do Parlamento Europeu, seguido pelo alemão Manfred Weber, da CSU, que lidera o grupo do Partido Popular Europeu (PPE), ao qual também pertencem Tajani e José Manuel Fernandes.