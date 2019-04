Em jeito de celebração do 25 de Abril, Berlim (Andrés de Fonollosa), personagem da série Casa da Papel, da Netflix, aparece num vídeo a cantar a "Grândola, vila morena", de Zeca Afonso. No final, diz: "Pela Liberdade, sempre". Sempre com um cravo na mão.

Na foto de capa da página de Facebook da Netflix, também é possível ver Berlim com mais outras duas personagens, Mónica Gaztambide e Helsinki, com a frase "Pela Liberdade, sempre" em cima.

A serie televisiva trouxe para a ribalta a música da resistência italiana no combate ao nazi/fascismo durante a II Guerra Mundial, a "Bella Ciao". Agora destacou a "Grândola, vila morena".

A segunda temporada da série, muito aguardada pelos fãs, estreará a 19 de julho.