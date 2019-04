As operações de busca por um rapaz de cinco anos, que estava desaparecido desde a semana passada no estado americano no Illinois, terminaram da pior maneira. O corpo de Andrew foi encontrado esta quarta-feira pelas autoridades locais.

Andrew Freund tinha sido dado como desaparecido pelos pais, num caso em que estes acabaram por se tornar nos principais suspeitos. O corpo foi agora descoberto numa pequena cova. Estava embrulhado em plástico. Os pais foram detidos e acusados de homicídio, segundo avança a CNN.

Quando deram o filho como desaparecido, os pais do rapaz disseram às autoridades que o tinham visto pela última vez às 21h da noite anterior, quando o deitaram, de acordo com um comunicado da polícia de Crystal Lake.

No entanto, as buscas não deram nenhum resultado, mas os cães da polícia apenas conseguiram identificar o cheiro do rapaz dentro da residência, indicando que ele não teria abandonado a casa sozinho. Além disso, o cheiro do rapaz foi também identificado na mala do carro dos progenitores, tornando-os nos principais suspeitos.

Andrew Freund, pai da criança, e a mãe, Joann Cunningham, acabariam por direcionar as autoridades até ao local onde tinham enterrado a criança, a poucos quilómetros de casa. Estão agora acusados de homicídio em primeiro grau, violência doméstica e agressão agravada.

A causa da morte da criança não foi ainda revelada.

O serviço de proteção de menores do Illinois avisou já que a criança era vigiada desde que nasceu, tendo sido retirada aos pais em duas ocasiões, por suspeitas de negligência por parte da mãe.