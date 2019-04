Morreu no último domingo, aos 83 anos, o ator Ken Kercheval, uma das estrelas da série ‘Dallas’. O agente do ator, Jeff Fisher, confirmou o óbito e informou ainda que Kercheval morreu em sua casa, no estado norte-americano do Indiana.

O artista ficou conhecido depois de interpretar o papel de Cliff Barnes, um magnata do petróleo, na série que esteve em exibição entre 1978 e 1991, na estação de televisão americana CBS.

Tal como o ator Larry Hagman, que interpretou o papel de JR Ewing, Ken Kercheval foi um dos únicos a permanecer na série ao longo dos 14 anos que esta durou, entrando em todas as temporadas.