O temperamento de Zlatan Ibrahimovic é reconhecido por qualquer amante do futebol mundial: não são raras as ocasiões em que o avançado sueco tece considerações ou regista comportamentos que originam enorme polémica. Desta feita, porém, Ibra foi notícia pelos melhores motivos.

No passado fim de semana, antes da partida entre os LA Galaxy e os Houston Dynamo, da liga norte-americana (MLS), Zlatan revelou o seu lado mais bondoso para com a criança que iria entrar em campo ao seu lado. Isto, claro, sem deixar de lado a confiança extrema que o caracteriza.

"Estás nervoso? Porquê? Agora estás comigo!", atirou o internacional sueco, antes de oferecer o galhardete do clube ao menino. "Vamos segurar nele juntos. Aproveita o momento", referiu o atacante dos LA Galaxy, que até viria a marcar mais um golo - o sétimo em apenas cinco jogos esta temporada - no decorrer da partida.

As imagens depressa se tornaram virais pelas redes sociais, levando a própria mãe do jovem a explicar os motivos do seu nervosismo. "Este menino é meu filho e sofre de ansiedade porque o avô morreu recentemente. Naquele dia, os LA Galaxay e o Zlatan realizaram o seu sonho. É um grande fã do Zlatan e segue todos os seus jogos. Nesse dia, ele disse que estava tão nervoso por poder estar com o Zlatan, o seu ídolo", escreveu a progenitora.

This young kid is my son who had anxiety because his grandfather recently passed away. That day the LA GALAXY & ZLATAN made his dream come true. He is a biggggg fan of Zlatan and follow all his game. That day he said he was soooo nervous because of Zlatan and was star struck.🤩