A partir do primeiro ano de vida, uma criança deve praticar pelo menos três horas de atividade física, “mas quanto mais melhor”, de acordo com um documento intitulado “Diretrizes para a Atividade Física, Comportamento Sedentário e Sono — para crianças com menos de cinco anos”, lançado esta quarta-feira pela OMS, que alerta também para que o tempo que crianças nessa faixa etária passam à frente de um ecrã não exceda uma hora.

Logo no primeiro ano de vida, os bebés devem ter alguma atividade física. Caso não se consigam ainda sentar, devem passar cerca de meia hora de barriga para baixo. Enquanto vão crescendo, essa atividade física deve manter-se e não passa necessariamente por praticar algum tipo de desporto, como a natação, mas sim por jogos e brincadeiras onde haja movimentos moderados.

No que respeita às horas de sono, durante os primeiros anos de vida, as crianças nunca deverão dormir menos do que dez horas por noite.

Todas estas recomendações podem ser encontradas no documento, cujo objetivo é fornecer recomendações sobre períodos de atividade e repouso para crianças com menos de cinco anos, colmatando assim uma lacuna deixada no conjunto de informações sobre este tema lançadas pela OMS em 2010. Nesse documento não são contempladas recomendações para esta faixa etária.