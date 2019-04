Foi detido esta quarta-feira o namorado do jovem, de 21 anos, cujo corpo foi encontrado na última terça-feira à noite carbonizado, nas Caldas da Rainha.

De acordo com o Correio da Manhã, o suspeito, também de 21 anos, é militar, tal como a vítima, e já se encontra a ser ouvido pela Polícia Judiciária.

Recorde-se que o cadáver foi encontrado por moradores, que alertaram a GNR, numa propriedade que está para venda em Vale do Coto.

Segundo o semanário regional O Mirante, a vítima, Ricardo Porfírio, é natural da Branca, concelho de Coruche. O jovem estava desaparecido há vários dias, depois de se ter deslocado às Caldas da Rainha, no dia do seu aniversário, para se encontrar com o namorado.

As autoridades já confirmaram estar perante o cenário de um homicídio.