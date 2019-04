Conhecidas pela sua cor garrida, conta-se que as cenouras eram originalmente roxas... Ricas em betacaroteno, o responsável pela sua cor laranja, são um poderoso antioxidante. E uma fonte de fibras e de minerais – como fósforo, potássio, cálcio e sódio, vitamina A, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C.

Mas um dos principais benefícios deste vegetal é a proteção que dá à nossa pele, que está constantemente exposta a agressões ambientais, como raios ultravioletas, queimaduras solares e componentes presentes na poluição. Ajuda-nos a combater os efeitos nocivos dos radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células, retardando assim a degradação do colagénio, a formação de rugas e o ressecamento da pele.

Por serem versáteis, podemos comê-las cruas, cozidas ou em sumo. Esta última é das maneiras simples e saborosas de incluir no nosso dia-a-dia. Deixo aqui uma receita simples e prática de um sumo com tudo de bom.

Sumo de Cenoura, Laranja & Especiarias

Ingredientes

1 copo grande de sumo de laranja fresca

2 cenouras médias lavadas e cortadas

1 pedaço de gengibre descascado e cortado

1 pitada de canela

1 pitada de pimenta cayenne

Método

Coloque num liquidificador as cenouras, o gengibre e o sumo de laranja espremida no momento. Deixe bater até atingir a consistência pretendida, adicione as especiarias e bata por mais um instante. Sirva.

Nota: se tiver uma centrifugadora de sumos pode colocar as laranjas descascadas não precisa fazer o sumo à parte